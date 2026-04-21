Από τον σοβαρό τραυματισμό ενός εκ των διασημότερων ταυρομάχων στην Ισπανία σημαδεύτηκε ταυρομαχία στη Σεβίλλη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο και τις φωτογραφίες, ο αποκαλούμενος «βασιλιάς των ταυρομάχων», Μοράντε ντε λα Πουέμπλα τραυματίστηκε σοβαρά όταν το κέρατο του ταύρου καρφώθηκε στα οπίσθιά του.

Μετά το χτύπημα που προκάλεσε τραυματισμό 10 εκατοστών στο ορθό του ντε λα Πουέμπλα, ο ταυρομάχος μεταφέρθηκε με φορείο εκτός της αρένας καθώς αιμορραγούσε.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο εσωτερικός τραυματισμός που προκάλεσε ο ταύρος.

🇪🇸 | NOW: Luego de la cornada, el torero Morante de la Puebla sells his emergency operation and publicizes his doctor: "Inherited by a torus in the posterior anal margin with a tray of 10cm, partially damaging the anal sphincter muscles and with perforation in the posterior face… pic.twitter.com/l2mOTclzdu — K13 News (@K13News) April 20, 2026

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν o ντε λα Πουέμπλα υπέστη βαθύ τραύμα κοντά στον πρωκτό, με βλάβη στους μύες του σφιγκτήρα και διάτρηση στο τοίχωμα του ορθού.

Η κατάσταση της υγείας του ταυρομάχου μετά την περίπλοκη επέμβαση έχει χαρακτηριστεί ως «πολύ σοβαρή».

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ενώ η μυϊκή βλάβη είναι σοβαρή, ο μεγαλύτερος κίνδυνος έγκειται στον υψηλό κίνδυνο μόλυνσης - μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή επιπλοκή δεδομένης της φύσης και της θέσης του τραύματος.

Πηγή: Πρώτο Θέμα