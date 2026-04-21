Το υπό ιρανική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Touska, το οποίο κατέλαβαν και συνέλαβαν προχθές, Κυριακή, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, είναι πιθανόν να μετέφερε αυτά που η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει είδη διπλής χρήσης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις ένοπλες δυνάμεις, δήλωσαν χθες, Δευτέρα, πηγές στη ναυτιλιακή ασφάλεια.

Σ' αυτό το μικρό πλοίο εμπορευματοκιβωτίων, που ανήκει στον όμιλο Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), στον οποίο έχουν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις, έγινε ρεσάλτο από τις αμερικανικές δυνάμεις προχθές, Κυριακή, στα ανοικτά του λιμανιού Τσαμπαχάρ του Ιράν στον κόλπο του Ομάν. Το πλοίο ανέφερε για τελευταία φορά τη θέση του στις 16:08 (ώρα Κύπρου), σύμφωνα με την πλατφόρμα Marine Traffic που παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε πως το πλήρωμα του Touska δεν συμμορφώθηκε με επανειλημμένες προειδοποιήσεις σε διάστημα έξι ωρών και πως το σκάφος παραβίασε τον αποκλεισμό που επιβάλλουν οι ΗΠΑ.

Οι πηγές στη ναυτιλιακή ασφάλεια, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομασθούν, δήλωσαν πως οι αρχικές εκτιμήσεις τους ήταν ότι το σκάφος μετέφερε πιθανόν είδη διπλής χρήσης έπειτα από ένα ταξίδι στην Ασία.

Το πλοίο είχε μεταφέρει και προηγουμένως είδη που θεωρούνται διπλής χρήσης, είπε μία από τις πηγές.

Οι πηγές δεν προχώρησαν σε λεπτομέρειες σχετικά με τα είδη αυτά. Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση έχει περιλάβει μέταλλα, σωλήνες και ηλεκτρονικά εξαρτήματα μεταξύ των ειδών που θα μπορούσαν να έχουν στρατιωτική, όπως και βιομηχανική χρήση και μπορούν να κατασχεθούν.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σ' ένα ιρανικό εμπορικό πλοίο, το Touska, κοντά στην ιρανική ακτή, καταδικάζοντας το επεισόδιο ως «παράνομο και παραβίαση» του διεθνούς δικαίου, ανακοίνωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης: Αραγτσί: Μεγάλο εμπόδιο στη συνέχιση διπλωματίας η απειλητική ρητορική ΗΠΑ

Το Ιράν ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του πλοίου, των ναυτικών του και των οικογενειών τους, ανακοίνωσε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι το επεισόδιο συνιστά παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε αυτό το μήνα και προειδοποιώντας ότι η Ουάσινγκτον θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το πλοίο ερχόταν από την Κίνα και κατηγόρησαν τις ΗΠΑ για «ένοπλη πειρατεία», σύμφωνα με χθεσινά δημοσιεύματα κρατικών μέσων ενημέρωσης. Είπαν ότι είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις αμερικανικές δυνάμεις σχετικά μ' αυτή την «κατάφωρη επίθεση», αλλά περιορίζονται εξαιτίας της παρουσίας στο πλοίο μελών των οικογενειών του πληρώματος.

Η Ουάσινγκτον επέβαλε στα τέλη του 2019 κυρώσεις στον όμιλο IRISL περιγράφοντάς τον ως «τη ναυτιλιακή εταιρεία που προτιμούν οι ιρανοί πράκτορες προμηθειών» για τη μεταφορά ειδών που προορίζονται για το ιρανικό πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων.

Το πλήρωμα του Touska περιλαμβάνει έναν ιρανό καπετάνιο και ιρανούς μέλη του πληρώματος, αν και δεν είναι σαφές αν ολόκληρο το πλήρωμα αποτελείται από ιρανούς πολίτες, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ