Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη τη Δευτέρα σε χωράφι στο καντόνι της Βέρνης στην Ελβετία, παρασύροντας στον θάνατο τον πιλότο του, ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η Αστυνομία ειδοποιήθηκε για τη συντριβή του αεροσκάφους στην περιοχή Όχλενμπεργκ λίγο μετά το μεσημέρι και πως νεκρός είναι ένας 64χρονος Ελβετός.

Τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ





