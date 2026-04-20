ΟΝτόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί «σήμερα» στο Πακιστάν, συνεχίζοντας τις δηλώσεις του σε προηγούμενη συνέντευξη στη New York Post, όπου είχε αναφέρει ότι ο αντιπρόεδρος Βανς και η αμερικανική αντιπροσωπεία βρίσκονται καθ’ οδόν προς το Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, μαζί με την αμερικανική αντιπροσωπεία για τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, βρίσκεται καθ΄ οδόν με την άφιξή τους στο Ισλαμαμπάντ να αναμένεται εντός των επόμενων ωρών. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, εφόσον υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

«Υποτίθεται ότι θα γίνουν οι συνομιλίες», είπε ο Τραμπ σε σύντομη συνέντευξη στη New York Post, απορρίπτοντας τις αμφιβολίες για κατάρρευση της διαδικασίας. «Σε αυτό το στάδιο, υποθέτω ότι κανείς δεν παίζει παιχνίδια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι στην αποστολή συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος Τζάρεντ Κούσνερ, τονίζοντας ότι η αντιπροσωπεία «βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν» και αναμένεται να φτάσει το βράδυ τοπική ώρα.

Το χρονοδιάγραμμα αναδεικνύει την πίεση γύρω από τις συνομιλίες, που πραγματοποιούνται λίγες ώρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν, εν μέσω αυξανόμενης έντασης στην περιοχή.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ανοικτός ακόμη και σε απευθείας συνάντηση με την ιρανική ηγεσία. «Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω. Αν θέλουν να συναντηθούμε…», ανέφερε.

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται ένα βασικό αίτημα: το Ιράν να εγκαταλείψει κάθε επιδίωξη απόκτησης πυρηνικών όπλων. «Να απαλλαγούν από τα πυρηνικά τους όπλα. Είναι πολύ απλό. Δεν θα υπάρξει πυρηνικό όπλο», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν θα μπορούσε να ευημερήσει εάν συμμορφωθεί, χαρακτηρίζοντάς το «μια υπέροχη χώρα». Ωστόσο, απέφυγε να διευκρινίσει ποιες θα είναι οι συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών ή μη συμμόρφωσης της Τεχεράνης. «Μπορείτε να φανταστείτε. Δεν θα είναι ωραίο», είπε.

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ γνωρίζουν με ποιον συνομιλούν στην ιρανική πλευρά, απάντησε: «Έχουμε μια αρκετά καλή εικόνα και πιστεύουμε ότι συνομιλούμε με τους σωστούς ανθρώπους».

