Στην Ουάσινγκτον θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη η δεύτερη συνάντηση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, σε επίπεδο πρεσβευτών, στο πλαίσιο των συνομιλιών των δύο χωρών για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μετά την κατάπαυση του πυρός.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες της χώρας του με το Ισραήλ θα πρέπει να είναι ξεχωριστές από οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η 10ήμερη κατάπαυση του πυρός, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, τέθηκε σε ισχύ την Πέμπτη, αναστέλλοντας σε μεγάλο βαθμό τις συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ, που είχαν κλιμακωθεί στο πλαίσιο της ευρύτερης αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε «επείγουσα» προειδοποίηση προς τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου, καλώντας τους να μην κινηθούν νότια μιας γραμμής χωριών ούτε να προσεγγίζουν τον ποταμό Λιτάνι, επικαλούμενος κινδύνους για την ασφάλεια.

