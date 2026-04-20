Το Ισραήλ ζήτησε σήμερα από τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου να μείνουν μακριά από μια ζώνη κατά μήκος των συνόρων και να μην πλησιάζουν την περιοχή του ποταμού Λιτάνι, καθώς εδραιώνει τις θέσεις του στο νότιο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ.

Η 10ημερη εκεχειρία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και τέθηκε σε εφαρμογή την Πέμπτη, σταματώντας σε μεγάλο βαθμό τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ, ο οποίος ξέσπασε λόγω της σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Όμως παραμένει εύθραυστη, με ισραηλινά στρατεύματα να διατηρούν υπό την κατοχή τους εδάφη βαθιά στο νότο, με στόχο να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας για να προστατεύουν το βόρειο Ισραήλ από επιθέσεις της Χεζμπολάχ, ενώ η οργάνωση λέει πως διατηρεί «το δικαίωμα να αντιστέκεται» στην ισραηλινή κατοχή.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δημοσιοποίησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα χάρτη με μια κόκκινη γραμμή που περνάει από 21 χωριά στο νότιο Λίβανο και δήλωσαν πως οι κάτοικοι δεν πρέπει να κινούνται στην περιοχή ανάμεσα στη γραμμή αυτή και τα σύνορα, λέγοντας ότι ισραηλινά στρατεύματα διατηρούν θέσεις στο νότο «για την αντιμετώπιση συνεχιζόμενων τρομοκρατικών δραστηριοτήτων» από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση.

Στο χάρτη κατονομάζονται περισσότερα από άλλα 50 χωριά στο νότο στα οποία δεν πρέπει να επιστρέψουν οι κάτοικοί τους. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν επίσης ότι δεν επιτρέπεται στους κατοίκους να πλησιάζουν την περιοχή του ποταμού Λιτάνι, ο οποίος ρέει στο βόρειο τμήμα της περιοχής από την οποία το Ισραήλ δήλωσε πως οι κάτοικοι θα πρέπει να μείνουν μακριά.

Χθες, Κυριακή, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα έναν παρόμοιο χάρτη, στον οποίο φαίνεται για πρώτη φορά η νέα γραμμή ανάπτυξής τους στο εσωτερικό του Λιβάνου. Εκτεινόμενη από ανατολάς προς δυσμάς, η γραμμή ανάπτυξης στο χάρτη εκτείνεται σε απόσταση 5-10 χιλιομέτρων από τα σύνορα μέσα στο λιβανικό έδαφος, καλύπτοντας μια περιοχή όπου ο ισραηλινός στρατός καταστρέφει χωριά.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ Μαχμούντ Κμάτι, απευθυνόμενος προχθές, Σάββατο, σε κατοίκους των ελεγχόμενων από τη Χεζμπολάχ νότιων προαστίων της Βηρυτού, τους είπε ότι δεν θα πρέπει να επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια τους λόγω του κινδύνου ισραηλινής επίθεσης.

Τοπικά δημοτικά συμβούλια στο νότιο Λίβανο προειδοποίησαν επίσης τους κατοίκους να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ακόμα ασφάλεια για κάτι τέτοιο.

Η Χεζμπολάχ, σε σημερινή δήλωσή της, αναφέρει πως εκρηκτικοί μηχανισμοί που είχαν προηγουμένως τοποθετηθεί από μαχητές της, εξερράγησαν καθώς ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα κινούνταν χθες, Κυριακή, σε μια περιοχή του νότου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τέσσερα άρματα μάχης.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα να σχολιάσουν αυτό τον ισχυρισμό.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες πως ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι εννέα τραυαμτίσθηκα στη διάρκεια μάχης στο νότιο Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ