24 ώρες μετά τις αποκαλύψεις και τις εικόνες ντροπής στις οποίες ισραηλινός στρατιώτης εμφανίζεται να καταστρέφει εσταυρωμένο στο Νότιο Λίβανο με βαριοπούλα, το θέμα φαίνεται πως έχει πάρει σημαντικές διαστάσεις.

Μετά τον IDF ο οποίος επίσημα εξέδωσε εχθές μετά την δημοσιοποίηση και την παγκόσμια κατακραυγή ανακοίνωση πριν από μερικά λεπτά και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταδίκασε την κίνηση με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναφέρει:

«Ως εβραϊκό κράτος, το Ισραήλ τιμά και υπερασπίζεται τις εβραϊκές αξίες της ανεκτικότητας και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των Εβραίων και των πιστών όλων των θρησκειών. Στη χώρα μας όλες οι θρησκείες ευδοκιμούν και θεωρούμε τους πιστούς κάθε δόγματος ισότιμους συμμέτοχους στην οικοδόμηση της κοινωνίας και της περιοχής μας.

Χθες, όπως και η συντριπτική πλειονότητα των Ισραηλινών, ένιωσα σοκ και βαθιά λύπη όταν πληροφορήθηκα ότι στρατιώτης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων προκάλεσε ζημιά σε καθολικό θρησκευτικό σύμβολο στον νότιο Λίβανο. Καταδικάζω την πράξη με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο. Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ποινική έρευνα για την υπόθεση και θα επιβάλουν την πρέπουσα αυστηρή πειθαρχική τιμωρία στον υπαίτιο.

Την ώρα που χριστιανοί σφαγιάζονται στη Συρία και στον Λίβανο από μουσουλμάνους, η χριστιανική κοινότητα στο Ισραήλ ευημερεί, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει αλλού στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα της περιοχής όπου ο χριστιανικός πληθυσμός αυξάνεται και το βιοτικό του επίπεδο βελτιώνεται. Είναι επίσης το μόνο μέρος στη Μέση Ανατολή όπου διασφαλίζεται στην πράξη η ελευθερία λατρείας για όλους. Εκφράζουμε τη λύπη μας για το περιστατικό και για κάθε πόνο ή προσβολή που αυτό προκάλεσε στους πιστούς στον Λίβανο και σε ολόκληρο τον κόσμο».

Σημειώνεται πως σχετική καταδικαστική δήλωση έχει κάνει και ο υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ.

As the Jewish state, Israel cherishes and upholds the Jewish values of tolerance and mutual respect between Jews and worshippers of all faiths. All religions flourish in our land and we view members of all faiths as equals in building our society and region.



Yesterday, like the… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 20, 2026

Πηγή: Πρώτο Θέμα