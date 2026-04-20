Τουλάχιστον 3.375 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους ισραηλινούς και αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τον επικεφαλής των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της χώρας.

Ο Αμπάς Μαστζέντι Αράνι, επικεφαλής του ιατροδικαστικού οργανισμού του Ιράν, δήλωσε ότι ο αριθμός αντιστοιχεί σε επιβεβαιωμένα θύματα, όπως μετέδωσε σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Jamaran.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στους νεκρούς περιλαμβάνονται 496 γυναίκες καθώς και 383 παιδιά και έφηβοι. Ο υψηλότερος αριθμός θυμάτων καταγράφηκε στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, καθώς και στην Ισπαχάν και στην παράκτια επαρχία Χορμοζγκάν.

Ακτιβιστές είχαν ήδη αναφέρει περισσότερους από 3.000 θανάτους με βάση τη δική τους καταμέτρηση.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, δήλωσε ότι τουλάχιστον 7.650 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων 1.030 αμάχων, από τότε που ξεκίνησαν οι αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Από τις 8 Απριλίου έχει τεθεί σε ισχύ εκεχειρία δύο εβδομάδων.

Το γερμανικό πρακτορείο επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να διασταυρωθούν τα στοιχεία αυτά από ανεξάρτητη πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ