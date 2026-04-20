Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Tasnim, μετά την κατάληψη του ιρανικού φορτηγού πλοίου από δυνάμεις των ΗΠΑ, οι Φρουροί της Επανάστασης πραγματοποίησαν αντίποινα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικά στρατιωτικά πλοία στη Θάλασσα του Ομάν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα δεν υπήρξε κάποια αναφορά για ζημιά σε κάποιο από τα παραπλέοντα πλοία.

Να σημειωθεί ότι η CENTCOM επιβεβαίωσε το ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο και δημοσίευσε βίντεο από την επίθεση όπου φαίνονται Αμερικανοί πεζοναύτες να κατεβαίνουν με καταρρίχηση (rappel) στο ιρανικής σημαίας πλοίο στις 20 Απριλίου, αφού το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS Spruance (DDG-111) είχε προηγουμένως ακινητοποιήσει το σύστημα πρόωσης του Touska.

Πηγή: ΑΠΕ