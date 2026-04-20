Την αναχαίτιση ιρανικού φορτηγού πλοίου στον Κόλπο του Ομάν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το επιχείρησε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και τελικά τέθηκε υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το φορτηγό πλοίο TOUSKA, μήκους σχεδόν 274 μέτρα και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, επιχείρησε να περάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αντιτορπιλικό USS Spruance του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, εξοπλισμένο με κατευθυνόμενα βλήματα, αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και τους έδωσε σαφή προειδοποίηση να σταματήσουν.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το πλήρωμα του πλοίου δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές, με αποτέλεσμα το αμερικανικό πολεμικό πλοίο να προχωρήσει σε ενέργεια που, όπως ανέφερε, προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο, ακινητοποιώντας το σκάφος: «Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του ναυτικού μας το σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, το πλοίο βρίσκεται υπό την επιτήρηση των Αμερικανών πεζοναυτών, το οποίο, όπως επισημαίνεται, βρίσκεται υπό κυρώσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών λόγω προηγούμενης εμπλοκής σε παράνομες δραστηριότητες.

«Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και εξετάζουμε τι υπάρχει στο κατάστρωμα» κατέληξε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Από την άλλη, το Ιράν προειδοποίησε ότι «θα ανταποδώσει σύντομα» την ενέργεια του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού να πάρει διά της βίας τον έλεγχο ιρανικού φορτηγού πλοίου το οποίο προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα ανταποδώσουν σύντομα», «θα λάβουν μέτρα αντιποίνων για αυτή την ενέργεια ένοπλης πειρατείας» και «εναντίον των αμερικανών στρατιωτικών», ανέφερε μέσω Telegram εκπρόσωπος του ιρανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας.

Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι «παραβίασε την κατάπαυση του πυρός» δύο εβδομάδων, που εφαρμόζεται από την 8η Απριλίου.

Το Ιράν ανακοίνωσε την Παρασκευή την άρση του αποκλεισμού του στο στενό του Χορμούζ, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, όμως το Σάββατο πήρε πίσω την κίνηση, γνωστοποίησε πως επανέρχεται ο «αυστηρός έλεγχός» του, με δεδομένη την απόφαση των ΗΠΑ να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του χθες Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη πως παραβίασε την κατάπαυση του πυρός, η ισχύς της οποίας εκπνέει μεθαύριο Τετάρτη, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον ιδίως γαλλικού και βρετανικού πλοίου, κατ’ αυτόν.

مشاة البحرية الأمريكية اثناء إقلاعهم من سفينة الهجوم البرمائي يو أس أس تريبولي (LHA 7) على متن المروحيات، ليحلقوا فوق بحر العرب بهدف الصعود إلى السفينة التجارية أم/ڤي توسكا والسيطرة عليها. هبط مشاة البحرية بالحبال على متن السفينة التي ترفع العلم الإيراني في 20 أبريل/نيسان، وذلك… pic.twitter.com/VMvGIni2YA — U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) April 20, 2026

