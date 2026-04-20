Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι «θα ανταποδώσει σύντομα» την ενέργεια του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού να πάρει διά της βίας τον έλεγχο ιρανικού φορτηγού πλοίου το οποίο προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα ανταποδώσουν σύντομα», «θα λάβουν μέτρα αντιποίνων για αυτή την ενέργεια ένοπλης πειρατείας» και «εναντίον των αμερικανών στρατιωτικών», ανέφερε μέσω Telegram εκπρόσωπος του ιρανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας.

Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι «παραβίασε την κατάπαυση του πυρός» δύο εβδομάδων, που εφαρμόζεται από την 8η Απριλίου.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι αμερικανικό αντιτορπιλικό άνοιξε πυρ προειδοποιητικά εναντίον μεγάλου ιρανικού φορτηγού πλοίου υφιστάμενου αμερικανικές κυρώσεις, του Touska, στη θάλασσα του Ομάν, και κατόπιν πήρε τον έλεγχό του.

Το Ιράν ανακοίνωσε την Παρασκευή την άρση του αποκλεισμού του στο στενό του Χορμούζ, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, όμως το Σάββατο πήρε πίσω την κίνηση, γνωστοποίησε πως επανέρχεται ο «αυστηρός έλεγχός» του, με δεδομένη την απόφαση των ΗΠΑ να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του χθες Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη πως παραβίασε την κατάπαυση του πυρός, η ισχύς της οποίας εκπνέει μεθαύριο Τετάρτη, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον ιδίως γαλλικού και βρετανικού πλοίου, κατ’ αυτόν.

