Καθώς το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για πιθανές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, πακιστανικές πηγές ανέφεραν τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/4) ότι το χάσμα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει μειωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τις πηγές, η σύγκλιση αυτή επιτεύχθηκε τις τελευταίες τέσσερις ή πέντε ημέρες χάρη στις εντατικές προσπάθειες του Πακιστάν, αν και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις και να επιμένουν στις θέσεις τους, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ίδιες πηγές πρόσθεσαν ότι το πλαίσιο της συμφωνίας είναι έτοιμο, με εξαίρεση ορισμένα βασικά σημεία που ενδέχεται να εμποδίσουν τον νέο γύρο συνομιλιών εάν η ιρανική πλευρά δεν είναι προετοιμασμένη.

Την ίδια στιγμή, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Κυριακή (19/4) ότι η Τεχεράνη δεν σχεδιάζει προς το παρόν να συμμετάσχει σε νέες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ιρανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο μετέφερε από πηγές ότι «δεν υπάρχουν προς το παρόν σχέδια συμμετοχής στον επόμενο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ».

Τα πρακτορεία Fars και Tasnim, επικαλούμενα μη κατονομαζόμενες πηγές, ανέφεραν ότι η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή της και ότι «το γενικό κλίμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα θετικό», σημειώνοντας ότι η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια αποτελεί προϋπόθεση για τη διεξαγωγή συνομιλιών.

Από την άλλη πλευρά, ιρανικές πηγές δήλωσαν στο CNN ότι ιρανική αντιπροσωπεία θα φτάσει στο Πακιστάν την Τρίτη για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αντιπροσωπεία θα είναι η ίδια που συμμετείχε στον προηγούμενο γύρο συνομιλιών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Κάλιμπαφ και του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Η ανακοίνωση του Τραμπ

Αυτό συνέβη μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα στείλει αντιπροσωπεία στην πακιστανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της ισχύος της εκεχειρίας.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, θα ταξιδέψει στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο πρακτορείο Anadolu, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή του εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων.

Οι ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα ταξιδέψουν επίσης στο Ισλαμαμπάντ, δήλωσε ο αξιωματούχος, ανέφερε το πρακτορείο Anadolu.

Κατά την ανακοίνωση της αποστολής της αντιπροσωπείας, ο Τραμπ επανέλαβε την απειλή του για καταστροφή των ιρανικών υποδομών, δηλώνοντας στην πλατφόρμα του «Truth Social» ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία που θα τερματίζει οριστικά τον πόλεμο.

Πακιστανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους New York Times ότι το Πακιστάν σχεδιάζει να αναπτύξει 10.000 επιπλέον άνδρες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων μελών ειδικών δυνάμεων και ελεύθερων σκοπευτών, ενόψει πιθανών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν το μεγάλο αγκάθι των διαπραγματεύσεων

Η ισχύς της δεκαπενθήμερης εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ από τη μία πλευρά και Ιράν από την άλλη λήγει σε τρεις ημέρες. Η εκεχειρία σταμάτησε τις εχθροπραξίες που ξέσπασαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ισλαμαμπάντ είχε φιλοξενήσει τον πρώτο γύρο απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης το περασμένο Σάββατο, με επικεφαλής τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον Ιρανό πρόεδρο της Βουλής. Ωστόσο, ο γύρος αυτός δεν κατέληξε σε συμφωνία.

Οι πακιστανικές προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών και την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο.

Πηγή: ΕΡΤ