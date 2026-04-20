Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έλαβε τη ρητή διαταγή να χρησιμοποιήσει «όλη του τη δύναμη» σε περίπτωση οποιασδήποτε «απειλής», παρά την κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολά, σιιτικό κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, κατεδάφισε χθες Κυριακή πολλά ακόμη σπίτια στον νότιο Λίβανο, μετέδωσε λιβανικό επίσημο μέσο ενημέρωσης.

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κι εγώ δώσαμε διαταγή στις (ισραηλινές) ένοπλες δυνάμεις να δράσουν με όλη τους τη δύναμη, στο έδαφος και στους αιθέρες, μη εξαιρουμένης (της περιόδου εφαρμογής) της κατάπαυσης του πυρός, για να προστατεύσουν τους στρατιώτες μας στον Λίβανο έναντι οποιασδήποτε απειλής», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Πρόσθεσε ακόμη ότι ο στρατός έλαβε διαταγή να κατεδαφίζει οποιαδήποτε δομή και να καταστρέφει οποιονδήποτε δρόμο αν έχει «παγιδευτεί» με εκρηκτικά κι εγείρεται απειλή για μέλη του.

Σκοπός είναι «να καταστραφούν σπίτια σε χωριά κοντά στα σύνορα που χρησιμοποιούνται, από όλες τις απόψεις, ως προκεχωρημένα φυλάκια των τρομοκρατών της Χεζμπολά και απειλούν ισραηλινές κοινότητες».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε «οπλισμένο τρομοκράτη» ο οποίος «παραβίασε» την κατάπαυση του πυρός «πλησιάζοντας» στρατιώτες κι εγείροντας «άμεση απειλή».

«Τετελεσμένα»

Το Ισραήλ «συνεχίζει να καταστρέφει ό,τι απομένει από τα σπίτια στην πόλη Μπιντ Τζμπάιλ», ανέφερε το ANI, το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα, η κοινότητα αυτή έγινε θέατρο σκληρών μαχών ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολά πριν από την κατάπαυση του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή.

Παρόμοιες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις και καταστροφές σπιτιών με χρήση εκρηκτικών έγιναν σε πολλές ακόμη κοινότητες, πρόσθεσε το ANI, προσθέτοντας πως σε μια περίπτωση βλήθηκαν «πυρά πυροβολικού» από την ισραηλινή πλευρά.

Βρίσκονται όλες πίσω από την «κίτρινη γραμμή», που ορίζει πού βρίσκονται οι θέσεις του ισραηλινού στρατού, όπως και στη Λωρίδα της Γάζας.

Έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη που δείχνει τη «γραμμή προκεχωρημένης άμυνας» και περιοχή σημειωμένη με κόκκινο κατά μήκος των συνόρων όπου λέει πως στοιχεία του επιχειρούν για να καταστρέψουν εγκαταστάσεις της Χεζμπολά και να «αποτρέψουν άμεσες απειλές» εναντίον πληθυσμών στο βόρειο Ισραήλ.

Η Τουρκία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει να δημιουργήσει «τετελεσμένα» στον Λίβανο και κατήγγειλε, διά στόματος του επικεφαλής της διπλωματίας της Χακάν Φιντάν, τον ισραηλινό «επεκτατισμό».

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, όταν η Χεζμπολά εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ για να υποστηρίξει το Ιράν, εν μέσω αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης ευρείας κλίμακας στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Το Ισραήλ ανταπέδωσε εξαπολύοντας μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 2.000 άνθρωποι και πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες --το ένα πέμπτο του πληθυσμού-- να εκτοπιστεί εξαναγκαστικά, σύμφωνα με υπολογισμούς του ΟΗΕ, και προχωρώντας σε εισβολή στον νότο.

Δρόμοι και γέφυρες

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ αναμένεται αύριο στο Παρίσι, επίσκεψη που θα ακολουθήσει τον θάνατο, το Σάββατο, γάλλου κυανόκρανου σε ενέδρα αποδιδόμενη στη Χεζμπολά -- η οποία διέψευσε πως επρόκειτο για δική της ενέργεια.

Καταγγέλλοντας την «απαράδεκτη επίθεση», ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως το Παρίσι απαιτεί «να συλλάβει αμέσως τους δράστες», σημειώνοντας πως «όλα» δείχνουν ότι ευθυνόταν «η Χεζμπολά».

Οργανώθηκε τελετή στο αεροδρόμιο της Βηρυτού πριν από τον επαναπατρισμό του πεσόντος ανθυπασπιστή Φλοριάν Μοντοριό.

Του απονεμήθηκαν μεταθανάτια «παράσημα του ΟΗΕ και του λιβανικού στρατού σε ένδειξη αναγνώρισης της αφοσιωμένης υπηρεσίας του για την ειρήνη στον νότιο Λίβανο», ανέφερε ανακοινωθέν της FINUL (προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο).

Αν και η κατάσταση παραμένει πολύ ασταθής στη χώρα, ο λιβανικός στρατός επωφελήθηκε από την παύση των εχθροπραξιών για να επισκευάσει γέφυρες που υπέστησαν ζημιές. Ανακοίνωσε πως άνοιξε ξανά δρόμο και αποκατέστησε γέφυρες που ήταν ως τώρα αδιάβατες εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων.

Πλήγματα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας σε γέφυρες που ενώνουν τις δυο όχθες του Λιτάνι, κάπου τριάντα χιλιόμετρα από τα σύνορα, σχεδόν απέκοψαν τον νότιο Λίβανο από το νότιο τμήμα της χώρας.

Μολονότι πολλοί εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι έσπευσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αρκετοί διστάζουν πλέον να μείνουν μόνιμα, με δεδομένο το πόσο εύθραυστη είναι η κατάπαυση του πυρός με την οποία ανεστάλη ο πόλεμος που μαίνεται από τη 2η Μαρτίου.

Στο χωριό Ντεμπίν, άνδρας επιθεωρούσε τις καταστροφές στο σπίτι του, ενώ άλλοι έψαχναν τα πράγματά τους στα συντρίμμια κτιρίων που είχαν καταρρεύσει, διαπίστωσε ανταποκριτής του AFP.

Νοτιότερα, κάποιοι κάτοικοι του Σρίφα άρχιζαν να ξεφορτώνουν υπάρχοντά τους --τα στρώματά τους, πλυντήριο...-- όμως άλλοι είχαν πάει απλώς για να πάρουν ατομικά τους είδη, προτού φύγουν ξανά.

Διαβάστε επίσης: Ιράν: «Θα ανταποδώσει σύντομα» τη σύλληψη εμπορικού πλοίου από τις ΗΠΑ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP