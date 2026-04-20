Το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου ανακοίνωσε μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον ιστορικό χώρο του Ελ-Μπαχνάσα, στην επαρχία Μίνια, προσφέροντας νέα στοιχεία για τα ταφικά έθιμα κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο.

Η ανακάλυψη έγινε από ισπανική αποστολή του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης και του Ινστιτούτου της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής, υπό τη διεύθυνση των Maite Mascort και Esther Pons Mellado. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως έναν σπάνιο τάφο της ρωμαϊκής εποχής, που περιείχε αρκετές μούμιες, ορισμένες τυλιγμένες με περίτεχνα διακοσμημένα λινά υφάσματα με γεωμετρικά μοτίβα. Βρέθηκαν επίσης ξύλινα φέρετρα, καθώς και τρεις χρυσές και μία χάλκινη «γλώσσα», τελετουργικά αντικείμενα που τοποθετούνταν στο στόμα των νεκρών. Ίχνη φύλλων χρυσού σε ορισμένες μούμιες υπογραμμίζουν τον πλούτο των ταφικών πρακτικών.

Ο Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, Σέριφ Φάτι, χαρακτήρισε την ανακάλυψη ως πολύτιμη προσθήκη στο αυξανόμενο σύνολο σημαντικών ευρημάτων της Μίνια, επισημαίνοντας την πολιτιστική πολυμορφία της Αιγύπτου μέσα στους αιώνες. Ο Γενικός Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, Χισάμ Ελ-Λέιθι, ανέφερε ότι η αποστολή εντόπισε επίσης έναν σπάνιο πάπυρο μέσα σε μία μούμια, ο οποίος περιέχει απόσπασμα από το Βιβλίο Β’ της «Ιλιάδας» του Ομήρου, τον περίφημο «Κατάλογο των Νεών», προσθέτοντας μια ξεχωριστή λογοτεχνική διάσταση στον χώρο.

Ανασκαφές ανατολικά του Πτολεμαϊκού Τάφου υπ’ αριθμόν 67 αποκάλυψαν τάφρο με τρεις εν μέρει διατηρημένους θαλάμους από ασβεστόλιθο. Σε έναν από αυτούς, οι αρχαιολόγοι βρήκαν λίθινη πλάκα και αγγείο που περιείχε αποτεφρωμένα λείψανα ενήλικα, οστά βρέφους και το κεφάλι ενός αιλουροειδούς, όλα τυλιγμένα σε υφάσματα. Σε άλλο θάλαμο εντοπίστηκε αγγείο με δύο αποτεφρωμένους νεκρούς και οστά ζώων του ίδιου είδους.

Νότια του χώρου, αποκαλύφθηκαν πήλινα και χάλκινα ειδώλια, μεταξύ των οποίων παραστάσεις του Αρποκράτη ως ιππέα και ένα μικρό άγαλμα του Έρωτα. Παράλληλα, εργασίες στον Τάφο υπ’ αριθμόν 65 έφεραν στο φως επιπλέον χρυσές και χάλκινες «γλώσσες», μούμιες της ρωμαϊκής περιόδου και ζωγραφισμένα ξύλινα φέρετρα μέσα σε υπόγειο ταφικό συγκρότημα, αν και υπήρχαν ενδείξεις αρχαίας σύλησης.

Ο καθηγητής Χασάν Άμερ του Πανεπιστημίου Καΐρου τόνισε ότι τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τη σημασία του Ελ-Μπαχνάσα ως ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους, ο οποίος συνεχίζει να αποκαλύπτει το πολυεπίπεδο και πολυπολιτισμικό παρελθόν της Αιγύπτου.