Το Ιράν απέρριψε τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η απουσία της Τεχεράνης από τις συνομιλίες οφείλεται στις «υπερβολικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό», ανέφερε το πρακτορείο.

Η είδηση έρχεται λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ήταν μεταξύ των μελών της αντιπροσωπείας που επρόκειτο να φτάσει στο Πακιστάν αύριο.

