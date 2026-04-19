Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την απειλή του να «καταστρέψει» τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις γέφυρες του Ιράν, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχτεί τη «δίκαιη και λογική πρόταση» που προσφέρουν οι ΗΠΑ.

Σε μια εκτενή ανάρτηση που δημοσίευσε στην πλατφόρμα του Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε το Ιράν «παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» μετά την «απόφασή του να ρίξει πυροβολισμούς χθες στο Στενό του Ορμούζ».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι απεσταλμένοι του θα μεταβούν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για επαφές και νέο γύρο διαπραγματεύσεων. Ολοκλήρωσε την ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι «ήρθε η ώρα να τελειώσει η ιρανική μηχανή θανάτου», προσθέτοντας πως θα θεωρούσε τιμή του να κάνει αυτό που –όπως ανέφερε– «έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 47 χρόνια από προηγούμενους προέδρους».

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην ανάρτησή του:

«Το Ιράν αποφάσισε χθες να ρίξει πυροβολισμούς στο Στενό του Ορμούζ — Μια πλήρης παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έχουμε συνάψει! Πολλοί από αυτούς στόχευαν ένα γαλλικό πλοίο και ένα φορτηγό πλοίο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ήταν και πολύ ωραίο αυτό, έτσι; Οι εκπρόσωποί μου πηγαίνουν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν — θα βρίσκονται εκεί αύριο το βράδυ, για διαπραγματεύσεις. Το Ιράν ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα κλείσει το Στενό, κάτι που είναι παράξενο, επειδή ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ μας το έχει ήδη κλείσει.

Μας βοηθούν χωρίς να το γνωρίζουν, και είναι αυτοί που χάνουν από το κλειστό πέρασμα, 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα! Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χάνουν τίποτα. Στην πραγματικότητα, πολλά πλοία κατευθύνονται, αυτή τη στιγμή, προς τις ΗΠΑ, το Τέξας, τη Λουιζιάνα και την Αλάσκα, για να φορτωθούν, χάρη στο IRGC, που θέλει πάντα να είναι «ο σκληρός τύπος»! Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική ΣΥΜΦΩΝΙΑ, και ελπίζω να την αποδεχθούν, γιατί, αν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν.

ΤΕΛΟΣ Ο Κ. ΚΑΛΟΣ! Θα πέσουν γρήγορα, θα πέσουν εύκολα και, αν δεν δεχτούν τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ, θα είναι τιμή μου να κάνω ό,τι πρέπει να γίνει, κάτι που θα έπρεπε να είχαν κάνει άλλοι Πρόεδροι στο Ιράν τα τελευταία 47 χρόνια. ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕΙ Η ΜΗΧΑΝΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΙΡΑΝ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Πηγή: ΕΡΤ