Η TUI Cruises ανακοίνωσε σήμερα πως τα πλοία της Mein Schiff 4 και Mein Schiff 5 διήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε μια ανακοίνωση που ανήρτησε στον ιστότοπό της, η εταιρεία λέει πως πήρε την άδεια των σχετιζόμενων αρχών, έπειτα από προσεκτική εξέταση της κατάστασης ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης: Αντιπροσωπεία ΗΠΑ στο Πακιστάν για συνομιλίες– Άγνωστη η συμμετοχή Ιράν

Λέει πως τα πλοία κατευθύνονται τώρα προς τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Η εταιρεία κρουαζιέρων ανέφερε πως όλοι οι επιβάτες είχαν προηγουμένως μεταφερθεί στις πατρίδες τους και ότι και τα δύο πλοία λειτουργούσαν με περιορισμένο αριθμό πληρωμάτων. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ