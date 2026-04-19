Τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, ήταν εμφανώς ενισχυμένα σήμερα, ενόψει της επανάληψης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως Αμερικανοί διαπραγματευτές θα βρίσκονται στο Πακιστάν τη Δευτέρα για την επανάληψη των συνομιλιών, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λίγο παραπάνω από μία εβδομάδα μετά τις ιστορικές απευθείας διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τη 12η Απριλίου χωρίς επιτυχία.

«Οι εκπρόσωποί μου μεταβαίνουν στο Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν, θα βρίσκονται εκεί αύριο το βράδυ, για διαπραγματεύσεις», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα βρεθούν στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με το Ιράν. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν δεν έχει προς το παρόν λάβει απόφαση για το αν θα στείλει διαπραγματευτική αντιπροσωπεία στο Πακιστάν.

Διαβάστε επίσης: Βίντεο από υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν-«Aνανεώνουμε οπλοστάσιό»

Νωρίτερα, οι πακιστανικές αρχές είχαν ανακοινώσει το κλείσιμο δρόμων και την επιβολή περιορισμών στην κυκλοφορία σε ολόκληρη την πόλη, όπως και στη γειτονική πόλη Ραβάλπιντι.

Δημοσιογράφοι του AFP είδαν ένοπλους άνδρες και σημεία ελέγχου κοντά σε ξενοδοχεία στο Ισλαμαμπάντ, ιδίως στο Marriott και το Serena, όπου διεξήχθη ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων.

Οι περισσότεροι δρόμοι που οδηγούν στο Serena Hotel ήταν σήμερα αποκλεισμένοι, με συρματοπλέγματα, οδοφράγματα, ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και εκτροπές της κυκλοφορίας.

«Ζητάμε από τις πολίτες να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ένας δημοτικός αξιωματούχος.

Πηγή: ΑΠΕ