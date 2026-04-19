Μια πρωτοφανής ηχογράφηση από το ιρανικό ναυτικό δίκτυο επικοινωνιών, η οποία κυκλοφόρησε το βράδυ, φέρεται να καταγράφει στελέχη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης να επιτίθενται λεκτικά στον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ενώ ταυτόχρονα ανακοινώνουν εκ νέου το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της μετάδοσης, το ναυτικό των Φρουρών ανακοίνωσε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει κλειστή, διαψεύδοντας προηγούμενες δηλώσεις του Αραγτσί, σύμφωνα με τις οποίες είχε αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Το μήνυμα μεταδόθηκε, μέσω ιρανικού θαλάσσιου διαύλου επικοινωνίας προς πλοία που κινούνταν στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν, λίγες μόλις ώρες αφότου πολιτικοί αξιωματούχοι στην Τεχεράνη είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει χαλάρωση του ναυτικού αποκλεισμού, μετά την ανακοίνωση περιφερειακής εκεχειρίας.

Στην ηχογράφηση, μονάδα των Φρουρών που αυτοπροσδιορίζεται ως «Σεπαντάβι» ακούγεται να καλεί παραπλέοντα σκάφη μέσω του διαύλου 16, δηλώνοντας ότι «τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά» και ότι το άνοιγμά τους θα γίνει «με εντολή του ηγέτη, ιμάμη Χαμενεΐ, και όχι από τα tweets κάποιου ηλίθιου».

Το ίδιο μήνυμα περιελάμβανε και προειδοποίηση προς ξένα πλοία ότι, εφόσον επιθυμούν να διέλθουν από τα Στενά, θα πρέπει να ζητούν άδεια από το ιρανικό ναυτικό των Φρουρών, ενώ όσα συνδέονται με «εχθρούς» του Ιράν θα αποτελέσουν στόχο εάν επιχειρήσουν διέλευση.

Παρατηρητές στο Ισραήλ σημειώνουν ότι η δημόσια προσβολή κατά του Υπουργού Εξωτερικών είναι πρωτοφανής και ενδέχεται να αντανακλά προσπάθεια των Φρουρών να καταστήσουν σαφές ότι αυτοί διατηρούν τον πραγματικό έλεγχο στα Στενά, ανεξαρτήτως των διπλωματικών επαφών της Τεχεράνης.

Πηγή: ΚΥΠΕ