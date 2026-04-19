Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει καμία αιτιολόγηση να στερήσει από το Ιράν τα πυρηνικά του δικαιώματα, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, την ώρα που Ουάσινγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν να διαφωνούν αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν δεν μπορεί να κάνει χρήση των πυρηνικών του δικαιωμάτων, αλλά δεν λέει ποιό είναι το έγκλημα. Ποιος είναι αυτός που θα στερήσει από ένα έθνος τα δικαιώματά του;» τόνισε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ