Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, το Ιράν εξακολουθεί να έχει το 70% των προπολεμικών αποθεμάτων βαλλιστικών πυραύλων και το 60% των εκτοξευτών πυραύλων, αναφέρουν οι New York Times .

Επίσης, διατηρεί ακόμη περίπου το 40% του οπλοστασίου των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τους Times, από την εκεχειρία της 8ης Απριλίου το Ιράν κατάφερε να ανασύρει άλλους 100 εκτοξευτές και επιχειρεί να ανασύρει και αποθέματα πυραύλων που θάφτηκαν κάτω από τα ερείπια των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων.



Πηγή: ΕΡΤ