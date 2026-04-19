Περισσότερα από 1.300 νοικοκυριά στο νοτιοδυτικό Βερολίνο έχουν μείνει χωρίς ρεύμα τις τελευταίες ώρες, ανακοίνωσε ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου.

Μετά την πενθήμερη διακοπή ρεύματος που έπληξε σχεδόν 50.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις αρχές του έτους, έχουν καταγραφεί επανειλημμένες διακοπές στην ίδια περιοχή. Ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου δεσμεύθηκε απόψε για αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το αργότερο έως τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα).



Διαβάστε επίσης: Οδηγοί προσοχή: Πυκνή ομίχλη επηρεάζει την ορατότητα σε περιοχή της Πάφου





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ