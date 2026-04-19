Στον δρόμο Στρουμπιού προς Πέγεια, κοντά στην περιοχή Δάσος της Πυκνής, επικρατεί πυκνή ομίχλη, με αποτέλεσμα η ορατότητα να είναι περιορισμένη.



Καλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα και να έχουν τα φώτα πορείας των οχημάτων τους αναμμένα.