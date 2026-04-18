Ένα μικρό θαλάσσιο λιοντάρι βρέθηκε να περιπλανιέται σε αστικό δρόμο του Σαν Φρανσίσκο, αρκετά τετράγωνα μακριά από τον ωκεανό, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί της περασμένης Πέμπτης στη διασταύρωση της 48ης Λεωφόρου με την οδό Ίρβινγκ, όπου το θαλάσσιο λιοντάρι καταγράφηκε σε βίντεο να παραμένει στο σημείο, ενώ γύρω του βρίσκονταν αστυνομικοί που επιχειρούσαν να το περιορίσουν.

Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος του Τμήματος Πάρκων και Αναψυχής του Σαν Φρανσίσκο, Ταμάρα Μπάρακ Απάρτον, το ζώο είχε βγει από τη θάλασσα και κατέληξε σε αστικό δρόμο.





The San Francisco Police Department and the Marine Mammal Center were involved in the rescue of a sea lion pup that had wandered out of its usual habitat and found its way to a neighborhood multiple blocks inland. https://t.co/lif1i0MzbU pic.twitter.com/ysulUEEWRW — ABC News (@ABC) April 17, 2026







«Όλοι ευχόμαστε να πάνε όλα καλά» ανέφερε η Μπάρακ Απάρτον. Το θαλάσσιο λιοντάρι, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο ζώων και ονομάστηκε Ίρβινγκ, από την οδό όπου εντοπίστηκε.

Ο Ντάνιελ Κόστα, καθηγητής οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σάντα Κρουζ, εκτίμησε ότι με μια πρώτη ματιά το ζώο φαίνεται υγιές. Όπως ανέφερε, τα θαλάσσια λιοντάρια δείχνουν σταδιακά να εξοικειώνονται περισσότερο με την ανθρώπινη παρουσία, γεγονός που ενδέχεται να εξηγεί παρόμοια περιστατικά.



Πηγή: Πρώτο Θέμα