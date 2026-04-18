Μοναδικές εικόνες από τη γέννηση ενός αγρινού κατέγραψε ο φωτογράφος Γιώργος Παπαπέτρου, προσφέροντας ένα σπάνιο στιγμιότυπο από την άγρια ζωή της Κύπρου.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνόδευσε με φωτογραφίες, αποτύπωσε τις πρώτες στιγμές ζωής του νεογέννητου ζώου, αλλά και τα πρώτα του βήματα στο φυσικό του περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για το αγρινό, το μεγαλύτερο άγριο χερσαίο θηλαστικό της Κύπρου, με επιστημονική ονομασία Ovis gmelini ophion, το οποίο αποτελεί ενδημικό υποείδος της πανίδας του νησιού.

Το αγρινό αποτελεί σύμβολο της κυπριακής φύσης και κοσμεί τα δάση του νησιού εδώ και περισσότερα από 8.000 χρόνια, με τις εικόνες να αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας και διατήρησης της άγριας ζωής.