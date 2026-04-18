Με αγωνία παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα την κινητικότητα στα Στενά του Ορμούζ. Παρά το γεγονός ότι από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (18/4) υπήρξαν πλοία που διέσχισαν το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, το Ιράν απειλεί να το κλείσει ξανά αν οι ΗΠΑ δεν τερματίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε χαρακτηριστικά πως «εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός τα Στενά του Ορμούζ δεν θα παραμείνουν ανοικτά». Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα πραγματοποιείται βάσει «καθορισμένης διαδρομής» και «με την άδεια του Ιράν» τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραταθεί η εκεχειρία με το Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

«Ίσως να μην την παρατείνω» δήλωσε ο Τραμπ από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One εάν οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν ευοδωθούν μέχρι την Τετάρτη, που «εκπνέει» και η κατάπαυση του πυρός.

«Τότε θα έχετε αποκλεισμό και δυστυχώς θα πρέπει να συνεχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες» πρόσθεσε ο Τραμπ.

Στο μεταξύ, αμερικανικές και ιρανικές αντιπροσωπείες αναμένεται να φτάσουν στο Πακιστάν αυτό το Σαββατοκύριακο και ενδεχομένως να πραγματοποιήσουν διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα, σύμφωνα με ιρανικές πηγές. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν επιβεβαιώσει εάν έχουν προγραμματιστεί αυτές οι συναντήσεις.

