Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίς σήμερα πρωί Σαββάτου (ώρα Κύπρου) ότι ενδέχεται να τερματίσει την εκεχειρία με το Ιράν, εκτός αν επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μέχρι την Τετάρτη.

«Ίσως να μην την παρατείνω, αλλά ο αποκλεισμός (στα ιρανικά λιμάνια) θα παραμείνει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από το Φοίνιξ.

«Υπάρχει λοιπόν αποκλεισμός και δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε ξανά βόμβες».

Δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει και «με εχθρικό τρόπο».

«Προφανώς δεν πρόκειται να σας πως πότε. Αν υπογράψουμε τη συμφωνία, τότε μπορώ να σας δώσω το χρονοδιάγραμμα. Θα πάμε με το Ιράν και θα φέρουμε (το ουράνιο) πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες» είπε ο Τραμπ.

«Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα το πετύχουμε με διαφορετική μορφή, με πολύ πιο εχθρικό τρόπο», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Αλλά σε κάθε περίπτωση», είπε, «θα το πετύχουμε» διεμήνυσε.

Στο μεταξύ, αμερικανικές και ιρανικές αντιπροσωπείες αναμένεται να φτάσουν στο Πακιστάν αυτό το Σαββατοκύριακο και ενδεχομένως να πραγματοποιήσουν διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα, σύμφωνα με ιρανικές πηγές. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν επιβεβαιώσει εάν έχουν προγραμματιστεί αυτές οι συναντήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, CNN.gr