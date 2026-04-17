Τρεις Ιρανοί Κούρδοι, μεταξύ των οποίων και δύο μαχητές, σκοτώθηκαν σήμερα από πλήγματα ρουκετών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Ιρακινό Κουρδιστάν, ανακοίνωσε μια εξόριστη αντιπολιτευόμενη οργάνωση, επιρρίπτοντας την ευθύνη στην Τεχεράνη.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εξαπέλυσε σήμερα ένα νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στους καταυλισμούς του PDKI», με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστεί άλλος ένας, ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ το Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν του Ιράν.

Σε άλλη επίθεση, σκοτώθηκαν δύο μαχητές και τραυματίστηκε αδιευκρίνιστος αριθμός άλλων, στην περιοχή του Σοράν, στον ορεινό όγκο του Ζάγκρος, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, είπε ένα στέλεχος του PDKI στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή το Ιράν έχει εξαπολύσει πολλές επιθέσεις εναντίον θέσεων εξόριστων οργανώσεων των Κούρδων του Ιράν. Τη Δευτέρα σκοτώθηκε μια μαχήτρια από πλήγμα σε θέση του εξόριστου κόμματος Komala.

Αυτή ήταν η πρώτη επίθεση εναντίον των Ιρανών Κούρδων στο Ιρακινό Κουρδιστάν αφού τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στις 8 Απριλίου.

Η αυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν φιλοξενεί καταυλισμούς και βάσεις πολλών ιρανικών κουρδικών οργανώσεων, τις οποίες η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» και λέει ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Δύσης ή του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP