Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, αναφέρει ότι ο Γενικός Γραμματέας "χαιρετίζει την ανακοίνωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ τα οποία θα παραμείνουν πλήρως ανοικτά για όλα τα εμπορικά πλοία καθ' όλη τη διάρκεια του υπόλοιπου διαστήματος της εκεχειρίας".

Όπως σημειώνει ο κ. Ντουζαρίκ, ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες θεωρεί την απόφαση αυτή "βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση", επαναλαμβάνοντας ότι η θέση των Ηνωμένων Εθνών παραμένει σαφής και ζητεί την "πλήρη αποκατάσταση των διεθνών δικαιωμάτων και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία πρέπει να γίνονται σεβαστά από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη".

Παράλληλα, δηλώνει ότι ο Γενικός Γραμματέας "εξακολουθεί να στηρίζει πλήρως τις διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση ειρηνικής διεξόδου από την τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή", εκφράζοντας την ελπίδα ότι "το μέτρο αυτό, σε συνδυασμό με την εκεχειρία, θα συμβάλλει στη δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ των πλευρών και θα ενισχύσει τον συνεχιζόμενο διάλογο που διευκολύνεται από το Πακιστάν".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ