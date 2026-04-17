Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο, χρησιμοποιώντας έναν ασυνήθιστα σκληρότερο τόνο από ό,τι συνήθως με τον μακρόχρονο σύμμαχο των ΗΠΑ, το Ισραήλ.

«Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Οι ΗΠΑ τους απαγορεύουν να το κάνουν. Φτάνει πια!!!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Λίγο νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν για όλα τα εμπορικά πλοία ξανά πλήρως μετά την έναρξη του πολέμου της 28ης Φεβρουαρίου έπειτα από τη συμφωνία εκεχειρίας που συμφωνήθηκε για τον Λίβανο. Ο Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση αυτή της Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται πως χθες συμφωνήθηκε 10ήμερη εκεχειρία στον Λίβανο, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή

Ωστόσο, ο λιβανικός στρατός κατήγγειλε λίγο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας παραβιάσεις από την ισραηλινή πλευρά στο νότιο τμήμα της χώρας.

Τόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όσο και ο υπουργός Άμυνας, Ισραελ Κατς δήλωσαν σήμερα πως το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ και πως η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο «δεν έχει ολοκληρωθεί», προειδοποιώντας ότι οι Λιβανέζοι πολίτες που επιστρέφουν στον νότο ενδέχεται να χρειαστεί να φύγουν και πάλι από τα σπίτια τους.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ δήλωσε επίσης πως κανένα χρηματικό ποσό «δεν θα ανταλλαχθεί με κανέναν τρόπο» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν σε περίπτωση συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios τόνισε νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο αποδέσμευσης 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων σε αντάλλαγμα για το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Κάθε συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν δεν θα συμπεριλάβει χρήματα

Κανένα ποσό χρημάτων «δεν θα ανταλλαχθεί με οποιονδήποτε τρόπο» ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν υπό το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, διαβεβαίωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ο αμερικανικός ενημερωτικός ιστότοπος Axios είχε μεταδώσει νωρίτερα πως οι ΗΠΑ εξετάζουν την πιθανότητα να αποδεσμεύσουν 20 δισεκατομμύρια δολάρια από ιρανικά κεφάλαια ως αντάλλαγμα για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν.

Το Ιράν απομακρύνει όλες τις νάρκες του από τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σήμερα ότι το Ιράν αφαιρεί όλες τις θαλάσσιες νάρκες του από τα Στενά του Ορμούζ με τη βοήθεια των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

«Το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει αφαιρέσει ή βρίσκεται στη διαδικασία αφαίρεσης όλων των θαλάσσιων ναρκών του! Ευχαριστώ!».

Δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν συμφώνησε «να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ», αφού χαιρέτισε την ανακοίνωση της Τεχεράνης για το εκ νέου άνοιγμα αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού για όσο διάστημα ισχύει η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.

«Δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως όπλο εναντίον του κόσμου!» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτησή του στο Truth Social.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP