Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ξανά πλήρως ανοιχτά έπειτα από τη συμφωνία εκεχειρίας που συμφωνήθηκε για τον Λίβανο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να χαιρετίζει την απόφαση αυτή της Τεχεράνης.

Με την ανάρτηση του Αραγτσί οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν αμέσως περίπου 10% πτώση -επιπλέον της πτώσης 5% κατά τη διάρκεια της ημέρας- ενώ ήδη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καταγράφουν άνοδο.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε με ανάρτηση στο Χ ότι τα Στενά είναι ανοιχτά για όλα τα εμπορικά πλοία για το υπόλοιπο της 10ήμερης εκεχειρίας Ισραήλ και Λιβάνου

Είπε ότι η διέλευση των πλοίων θα πρέπει να γίνεται κατά μήκος της διαδρομής που είχε ανακοινώσει ο Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο αφότου χαιρέτισε την ανακοίνωση της Τεχεράνης να ανοίξει πλήρως τα Στένα του Ορμούζ.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτά (...) αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει πλήρως σε ισχύ μόνο σε σχέση με το Ιράν, μέχρι να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις μας με το Ιράν κατά 100%», δήλωσε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social, προσθέτοντας ότι «η διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει πολύ γρήγορα».

«Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο»

⁠Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο και πως οποιαδήποτε συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν δεν εξαρτάται από τα όσα συμβαίνουν με τον Λίβανο.

«Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει τον Λίβανο πλέον. Τους έχει απαγορευτεί να το κάνουν από τις ΗΠΑ. Αρκετά!», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters