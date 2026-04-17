H τιμή του πετρελαίου κινήθηκε πτωτικά σήμερα ύστερα από τη χθεσινή του άνοδο, καθώς η αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αντιστάθμιζε τις ανησυχίες σχετικά με τη διατάραξη της προσφοράς πετρελαίου λόγω της παράλυσης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δέχθηκε να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό του, μια από τις απαιτήσεις των ΗΠΑ για να επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι «είμαστε πολύ κοντά» στην επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν καθώς έχει επιτευχθεί «μεγάλη πρόοδος», αναβιώνοντας τις ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί επίσης την έναρξη της εκεχειρίας στον Λίβανο, που φαίνεται να καθησυχάζει τις αγορές καθώς ο τερματισμός των εχθροπραξιών στον Λίβανο είναι ένα από τα αιτήματα της Τεχεράνης για να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ.

Γύρω στις 12:30 ώρα Κύπρου, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιουνίου, σημείωσε πτώση 2,41% στα 96,99 δολάρια. Το αντίστοιχο αμερικανικό WTI, παράδοσης Μαΐου, υποχώρησε κατά 3,03% στα 91,82 δολάρια.

Πτώση 10% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μεγάλη πτώση μετά την ανακοίνωση από το Ιράν ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοικτά για το υπόλοιπο της κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ.

Γύρω στις 13:10 (16:10 ώρα Κύπρου) η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιουνίου, υποχωρούσε 10,42% στα 89,03 δολάρια το βαρέλι. Το αντίστοιχο αμερικανό WTI, παράδοσης Μαΐου, υποχωρούσε 11,11% στα 84,17 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - AFP