Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι κλίμα αισιοδοξίας επικράτησε την Πέμπτη (16/4) σχετικά με το ενδεχόμενο να πλησιάζει το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εν μέσω εντατικών διπλωματικών κινήσεων, μεταξύ των οποίων και η παρουσία υψηλόβαθμου Πακιστανού μεσολαβητή στην Τεχεράνη, καθώς και η έκφραση ελπίδας από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μια συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση πραγματοποίησε την Τετάρτη (15/4) συνεδρίαση για να εξετάσει το ενδεχόμενο επίτευξης κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, μετά από περισσότερες από έξι εβδομάδες συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η Financial Times μετέφερε επίσης, επικαλούμενη Λιβανέζους αξιωματούχους, ότι ενδέχεται σύντομα να ανακοινωθεί κατάπαυση του πυρός.

Το Reuters σημείωσε ότι η παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο αποτέλεσε βασικό σημείο διαφωνίας στους προηγούμενους γύρους συνομιλιών, μαζί με το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Παράλληλα, Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής στο Πακιστάν μέσα στις επόμενες ημέρες για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, μετά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών της Κυριακής που δεν κατέληξε σε συμφωνία.

Ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, Άσιμ Μουνίρ, έφτασε στην Τεχεράνη την Τετάρτη, στο πλαίσιο των προσπαθειών διαμεσολάβησης για την αποτροπή νέας κλιμάκωσης.

Πηγή: ΕΡΤ