Ο Λίβανος «δεν έχει ενημερωθεί» για επικείμενες επαφές με το Ισραήλ, δήλωσε επίσημη πηγή στο AFP, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ηγέτες των δύο χωρών θα συνομιλήσουν σήμερα.

«Δεν έχουμε ενημερωθεί για κάποια σχεδιαζόμενη επαφή με την ισραηλινή πλευρά και δεν έχουμε ενημερωθεί γι' αυτήν μέσω επίσημων καναλιών», δήλωσε η πηγή στο AFP.

Λίγο νωρίτερα ο Τραμπ είχε διαβεβαιώσει ότι «ηγέτες» του Ισραήλ και του Λιβάνου θα μιλήσουν εντός της ημέρας σήμερα, μετά τις άμεσες συνομιλίες που είχαν οι δύο πλευρές αυτή την εβδομάδα.

«Προσπαθώ να δημιουργήσω λίγο χώρο για να ανασάνουν το Ισραήλ και ο Λίβανος. Έχει περάσει πολύς καιρός που οι δυο ηγέτες δεν έχουν μιλήσει, κάπου 34 χρόνια. Αυτό θα γίνει αύριο. Ωραία!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Δεν διευκρίνισε σε ποιους «ηγέτες» αναφέρεται ακριβώς.

Εξάλλου ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος –που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του -- δήλωσε στον ιστότοπο Axios ότι ο πρόεδρος «θα καλωσόριζε και θα ήταν χαρούμενος με τον τερματισμό των εχθροπραξιών» στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Ωστόσο ο ίδιος διευκρίνισε ότι «οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει από το Ισραήλ να συμφωνήσει σε εκεχειρία στον Λίβανο και αυτό δεν περιλαμβάνεται στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν».

Ισραήλ και Λίβανος δέχθηκαν την Τρίτη να ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις μετά τη συνάντηση που είχαν οι πρεσβευτές τους στις ΗΠΑ, την πρώτη από το 1993. Η Λιβανέζα πρεσβευτής Νάντα Χαμαντέχ Μοαουάντ δήλωσε ότι στη διάρκεια αυτής της συνάντησης ζήτησε να κηρυχθεί «εκεχειρία» στον Λίβανο, κάτι που το Ισραήλ έχει προς το παρόν απορρίψει.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου όταν η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου Ιρανού ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

Το Ισραήλ απάντησε με ευρείας κλίμακας αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Λιβάνου και στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της χώρας. Έκτοτε περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο και πάνω από ένα εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, ο Ναΐμ Κάσεμ, έχει καταγγείλει τις επαφές Λιβάνου και Ισραήλ χαρακτηρίζοντάς τες «παράδοση».

Πηγή: ΑΠΕ