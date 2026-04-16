Σε νέα δήλωση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι οι ηγέτες του Israel και του Lebanon αναμένεται να έχουν συνομιλίες «αύριο», πιθανότατα την Πέμπτη, σηματοδοτώντας μια εξαιρετικά σπάνια επαφή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ ανέφερε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να δημιουργηθεί «λίγος χώρος ανάσας» μεταξύ των δύο πλευρών. Όπως σημείωσε, πρόκειται για την πρώτη φορά εδώ και περίπου 34 χρόνια που οι ηγέτες των δύο χωρών θα συνομιλήσουν απευθείας.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τις πρώτες διπλωματικές επαφές Ισραήλ–Λιβάνου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα σπάνιες, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και τον τερματισμό των συγκρούσεων με τη Hezbollah, που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Οι επαφές αυτές θεωρούνται κρίσιμες σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στην περιοχή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης.



