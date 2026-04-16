Η Ουάσιγκτον διαβεβαίωσε ξανά πως συζητά τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, δηλώνοντας «αισιόδοξη» για τις πιθανότητες να κλειστεί «συμφωνία», με φόντο την απειλή του Ιράν πως θα εμποδίσει την κίνηση των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα σε αντίποινα για τον αποκλεισμό των λιμανιών του από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το Ιράν από την πλευρά του επαναβεβαίωσε τη βούλησή του να συνεχίσει να διαπραγματεύεται καθώς μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας ελπίζει να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός δυο εβδομάδων που τέθηκε σε εφαρμογή την 8η Απριλίου και να μην ξαναρχίσει ο πόλεμος ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, κι έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία.

«Είμαστε αισιόδοξοι όσον αφορά τις προοπτικές (σύναψης) συμφωνίας», διαβεβαίωσε χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, την ώρα που το Πακιστάν συνεχίζει το εγχείρημα να μεσολαβήσει μετά τον άκαρπο πρώτο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ το σαββατοκύριακο.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Πακιστάν, ο Ασίμ Μουνίρ, στρατιωτικός με μεγάλη επιρροή, ταξίδεψε χθες στο Ιράν, όπου τον υποδέχθηκε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

Ενώ ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ έκανε τον απολογισμό των προσπαθειών της κυβέρνησής του κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στο πλαίσιο περιοδείας του που θα τον οδηγήσει επίσης στο Κατάρ και στην Τουρκία, ενημέρωσαν οι υπηρεσίες του σήμερα.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ ανέφερε ότι «έχουν ανταλλαχτεί μέσω Πακιστάν αρκετά μηνύματα» τις τελευταίες τρεις ημέρες ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον.

Επέμεινε πάντως ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα απεμπολήσει το δικαίωμά της να συνεχίσει να έχει πολιτικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και άφησε ανοικτή την πόρτα μόνο για το «επίπεδο και το είδους του εμπλουτισμού» ουρανίου.

Σχεδόν επτά εβδομάδες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι οι στόχοι της δικής του κυβέρνησης και αυτής των ΗΠΑ παραμένουν «οι ίδιοι κι απαράλλακτοι», αναφερόμενος ιδίως στο ότι δεν πρέπει να υπάρχει πλέον «δυνατότητα εμπλουτισμού» ουρανίου «στο εσωτερικό του Ιράν».

Διπλός ναυτικός αποκλεισμός

Στο πεδίο, η Τεχεράνη κρατά ακόμη ουσιαστικά κλειστό το στενό του Χορμούζ και η Ουάσιγκτον επιβάλλει από τη Δευτέρα αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι εμπόδισε δέκα πλοία να φύγουν από ιρανικά λιμάνια. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, «το 90%» της ιρανικής οικονομίας εξαρτάται από τις θαλάσσιες μεταφορές.

Ακόμη, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως ενισχύει περαιτέρω τις κυρώσεις που επιβάλλει στον ιρανικό πετρελαϊκό τομέα.

Αντιδρώντας ο αρχηγός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Αλί Αμπντουλαχί επέσεισε την απειλή ότι στο εξής θα εμποδίζεται η κίνηση των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, πέρα από το στενό του Χορμούζ. Ενώ ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, απείλησε χθες Τετάρτη ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα «βυθίσουν» αμερικανικά πολεμικά αν αποπειραθούν να «αστυνομεύσουν» το στενό του Χορμούζ.

Χθες οι υπουργοί Οικονομικών ένδεκα χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας, απηύθυναν έκκληση να υπάρξει «επίλυση μέσω διαπραγματεύσεων» της σύγκρουσης, επικαλούμενοι τις απειλές «για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, τις αλυσίδες εφοδιασμού, και την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμεναν σταθερές το πρωί στην Ασία. Στη Γουόλ Στριτ δυο δείκτες κατέγραψαν χθες ρεκόρ, με επενδυτές προφανώς να ποντάρουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ;

Στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ υποστήριξε πως δεν είχε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν οι ΗΠΑ και το Ιράν, οι εχθροπραξίες του ισραηλινού στρατού και του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά μαίνονταν, παρά τις συνομιλίες μεταξύ των πρεσβευτών των δυο χωρών στην Ουάσιγκτον την Τρίτη, ενόψει της έναρξης απευθείας διαπραγματεύσεων.

Το κίνημα, που χαρακτήρισε τη συνάντηση «παράδοση» της κυβέρνησης, ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων στο βόρειο Ισραήλ. Από την άλλη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε πάνω από 200 στόχους -θέσεις ή μαχητές του λιβανικού κινήματος- σε 24 ώρες.

Για τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο βασικός σκοπός των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνησή του και αυτή τη Λιβάνου δεν είναι άλλος παρά η «διάλυση» της Χεζμπολά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που είπε χθες πως θα θεωρούσε «ευπρόσδεκτο» το τέλος -ή την παύση- των εχθροπραξιών στον Λίβανο, διαβεβαίωσε το βράδυ (τοπική ώρα) πως οι «ηγέτες» του Ισραήλ και του Λιβάνου θα μιλήσουν εντός της ημέρας.

«Προσπαθώ να δημιουργήσω λίγο χώρο για να ανασάνουν το Ισραήλ και ο Λίβανος. Έχει περάσει πολύς καιρός που οι δυο ηγέτες δεν έχουν μιλήσει, κάπου 34 χρόνια. Αυτό θα γίνει αύριο. Ωραία!», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Ωστόσο, πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη λιβανική κυβέρνηση δήλωσε πως «δεν είμαστε ενήμεροι για καμιά επαφή με την ισραηλινή πλευρά» και «δεν έχουμε ενημερωθεί από επίσημους διαύλους» σχετικά με τη αναγγελία του αμερικανού προέδρου.

Από τη 2η Μαρτίου, στους βομβαρδισμούς και στις επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί πάνω από 2.000 άνθρωποι κι έχουν ξεριζωθεί πάνω από ένα εκατομμύριο κάτοικοι.

Πηγή: ΑΠΕ