Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν το βράδυ της Τετάρτης ότι το Ιράν και το Πακιστάν θα πραγματοποιήσουν αναλυτικές συνομιλίες στην Τεχεράνη την Πέμπτη, μετά την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών από την Κυριακή.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί με τον Πακιστανό αρχηγό του στρατού, Άσιμ Μουνίρ, στην Τεχεράνη την Τετάρτη.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι εξετάζει τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων με το Ιράν, δηλώνοντας ότι είναι «αισιόδοξος» για τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε ότι έγιναν συζητήσεις για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ, «αλλά τίποτα δεν είναι ακόμη επίσημο».

Πρόσθεσε: «Είμαστε αισιόδοξοι για τις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας».

Παρά την ισχύουσα εκεχειρία στον πόλεμο του Ιράν, η Τεχεράνη απείλησε να διαταράξει τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα ως απάντηση στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών της.

Στο μεταξύ, ο Πακιστανός μεσολαβητής συνεχίζει τις προσπάθειές του, μετά την αποτυχία του πρώτου γύρου συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ την Κυριακή.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι «ανταλλάχθηκαν αρκετά μηνύματα μέσω του Πακιστάν» τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Τρίτη ότι ο πόλεμος «πλησιάζει στο τέλος του», ωστόσο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε την Τετάρτη ότι η Ουάσινγκτον έχει συμφωνήσει σε παράταση της κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: ΕΡΤ