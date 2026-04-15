Οι χώρες θα πρέπει «να προετοιμαστούν για δύσκολους καιρούς» εάν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει υψηλή λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς» εάν η σύγκρουση συνεχιστεί και η τιμή του πετρελαίου παραμείνει υψηλή, τόνισε, προσθέτοντας: «αυτό αφορά όλες τις χώρες, αν και το σοκ μπορεί να είναι ασύμμετρο».

Αντιπροσωπείες από τις περισσότερες χώρες του κόσμου βρίσκονται από τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον για τις ετήσιες εαρινές συνόδους της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ που ολοκληρώνονται στα τέλη της εβδομάδας.

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι συνέπειες από τον πόλεμο στο Ιράν, οι καταστροφές των υποδομών στην ευρύτερη περιοχή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ που εκτίναξαν την τιμή του πετρελαίου.

«Συνομιλούμε με όλες τις χώρες», διαβεβαίωσε ο Κρίστιαν Μούμσεν, διευθυντής του Τμήματος Στρατηγικής του ΔΝΤ. «Αυτό θα μας επιτρέψει να καταλάβουμε καλύτερα πώς πλήττονται, ποιες πολιτικές επιλογές έχουν ήδη υλοποιηθεί και αν περιμένουν πρόσθετη βοήθεια εκ μέρους του ΔΝΤ, την οποία εξυπακούεται ότι θα έπρεπε να παράσχουμε, μέσω των γνωστών εργαλείων μας», πρόσθεσε.

Η Γκεοργκίεβα από την πλευρά της κάλεσε τις χώρες να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να μειώσουν τις πιο ενεργοβόρες δραστηριότητές τους. «Πρέπει να το κάνουν από τώρα, όχι να περιμένουν πολλές εβδομάδες», επέμεινε.

Παράλληλα, οι επιπτώσεις στον τομέα των λιπασμάτων, ένα μέρος των οποίων καθώς και ορισμένες πρώτες ύλες για την παρασκευή τους προέρχονται από την ίδια περιοχή, θα εντείνουν τις δυσκολίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας.

«Ανησυχούμε για τους πληθωριστικούς κινδύνους, ιδίως σε ό,τι αφορά την τιμή των τροφίμων, εάν δεν επανέλθει σύντομα σε λογικά επίπεδα η τιμή των λιπασμάτων», παραδέχτηκε η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ.

Ο Μούμσεν σημείωσε ότι «ανησυχεί ιδιαίτερα» για τις χώρες με χαμηλό εισόδημα. Στις χώρες αυτές τα νοικοκυριά δαπανούν κατά μέσο όρο το 36% του εισοδήματός τους για να τραφούν – στις αναδυόμενες αγορές το ποσοστό είναι 20% και στις αναπτυγμένες κάτω από το 9%.

Η Γκεοργκίεβα ζήτησε από τις χώρες να μην προχωρήσουν σε μεγάλες δαπάνες, την ώρα που το επίπεδο του παγκόσμιου χρέους βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με την έκθεση Fiscal Monitor που δόθηκε νωρίτερα στη δημοσιότητα από το ΔΝΤ, το παγκόσμιο χρέος ανήλθε στο 94% του παγκόσμιου ΑΕΠ την περασμένη χρονιά και θα μπορούσε να φτάσει το 100% μέχρι το 2029, εάν δεν γίνει κάτι για να συγκρατηθεί.

«Ορισμένες χώρες εφαρμόζουν μη στοχευμένα μέτρα, ελέγχους στις εξαγωγές ή λανθασμένες φοροελαφρύνσεις. Οι προθέσεις είναι καλές, όμως το να προστατεύουν τους πολίτες τους με τέτοια μέτρα απλώς θα παρατείνει τις δυσκολίες που συνδέονται με τις υψηλές τιμές», προειδοποίησε η Γκεοργκίεβα.

Ταυτόχρονα, οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να επιδείξουν σύνεση και «να δουν πώς θα εξελιχθεί αυτό» πριν λάβουν αποφάσεις για τα βασικά επιτόκιά τους. «Αν τελειώσει σύντομα η σύγκρουση, δεν θα χρειαστεί να αναλάβουν δράση», πρόσθεσε.

Στην παρούσα φάση, προτεραιότητα παραμένει η οικονομική κατάσταση των χωρών. Το ΔΝΤ είχε ήδη ενεργά περίπου 40 προγράμματα στήριξης χωρών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος και έχει ήδη λάβει «περίπου δώδεκα νέα αιτήματα», ιδίως από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Οι χώρες αυτές «χρειάζονται την προσοχή μας και αποτελούν σημαντικό μέρος των συζητήσεών μας αυτήν την εβδομάδα, για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να τις βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τα συχνά σοκ και την ανασφάλεια», είπε η Γκεοργκίεβα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ