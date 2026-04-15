Ο βασικός δείκτης της Wall Street, S&P 500, ακολούθησε την άνοδο των παγκόσμιων αγορών μετοχών, ενώ οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν αρκετά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσαν να επαναληφθούν μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

Τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια οδός από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου και φυσικού αερίου, παραμένουν ουσιαστικά κλειστά. Ωστόσο, η προοπτική επανέναρξης συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις επόμενες ημέρες έχει ενισχύσει σε κάποιο βαθμό την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Στη Wall Street, ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 0,43% στις 48.329,22 μονάδες, ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,35% στις 6.991,53 μονάδες και ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,93% στις 23.858,36 μονάδες.

Ο παγκόσμιος δείκτης μετοχών MSCI All-Country World Index ενισχύθηκε κατά 0,32% στις 1.057,95 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές είχαν πιο δύσκολη πορεία, σημειώνοντας πτώση 0,41%.

Ο Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα επαναληφθούν σύντομα και θα οδηγήσουν σε συμφωνία, καλώντας τον κόσμο να αναμένει «δύο καταπληκτικές ημέρες».

Οι τιμές πετρελαίου ξεκίνησαν τη συνεδρίαση γενικά σταθερές μετά από σημαντικές απώλειες την Τρίτη, καθώς το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αντιστάθμισε την αισιοδοξία για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Μια απρόσμενη μείωση των εβδομαδιαίων αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ ώθησε το αμερικανικό αργό να αυξηθεί κατά 1,33% στα 92,44 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε στα 95,37 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 0,66%.

Τα αποτελέσματα μεγάλων τραπεζών ήταν ισχυρά. Οι μετοχές της Bank of America αυξήθηκαν κατά 1,6% αφού η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε αύξηση κερδών στο πρώτο τρίμηνο. Η Morgan Stanley σημείωσε άνοδο 4,4% μετά από επίσης σημαντική αύξηση των τριμηνιαίων κερδών της.

Το δολάριο ενισχύθηκε οριακά την Τετάρτη, μετά από επτά συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την πιθανότητα άμεσης επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο δείκτης δολαρίου, που μετρά το αμερικανικό νόμισμα έναντι έξι άλλων, αυξήθηκε κατά 0,03% στις 98,11 μονάδες.

Η αισιοδοξία των επενδυτών για ταχεία λήξη των εχθροπραξιών παρείχε κάποια στήριξη και στα αμερικανικά ομόλογα, τα οποία είχαν δεχθεί πιέσεις πρόσφατα λόγω ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

Η απόδοση του διετούς ομολόγου των ΗΠΑ, που συνήθως κινείται σύμφωνα με τις προσδοκίες για τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve στα επιτόκια, αυξήθηκε κατά 2,3 μονάδες βάσης στο 3,774%. Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,282%, αυξημένη κατά 2,5 μονάδες βάσης.

Οι διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές λόγω του πολέμου με το Ιράν έχουν μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές αγορές παρά στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας.

Η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου αναφοράς αυξήθηκε κατά 1 μονάδα βάσης στο 3,04%. Το ΔΝΤ προειδοποίησε την Τρίτη ότι η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να βρεθεί στα πρόθυρα ύφεσης εάν η σύγκρουση επιδεινωθεί.



Πηγή: ΚΥΠΕ