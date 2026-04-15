Χάκερ που συνδέονται με τη Ρωσία παραβίασαν εκατοντάδες email εισαγγελέων και αξιωματούχων σε Ουκρανία, χώρες του ΝΑΤΟ και τα Βαλκάνια, μεταξύ αυτών και 27 λογαριασμούς του ελληνικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με έρευνα του Reuters.

Τα δεδομένα εκτέθηκαν κατά λάθος στο διαδίκτυο από τους ίδιους τους χάκερ και εντοπίστηκαν από το Ctrl-Alt-Intel, μια ομάδα Βρετανών και Αμερικανών ερευνητών κυβερνοαπειλών. Σύμφωνα με την ομάδα, τα στοιχεία που βρέθηκαν στον διακομιστή, συμπεριλαμβανομένων αρχείων καταγραφής επιτυχημένων επιθέσεων και χιλιάδων κλεμμένων email, δείχνουν ότι οι χάκερ παραβίασαν τουλάχιστον 284 ηλεκτρονικά γραμματοκιβώτια μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Μαρτίου 2026.

Τα περισσότερα θύματα βρίσκονται στην Ουκρανία, ενώ άλλα προέρχονται από γειτονικές χώρες του ΝΑΤΟ και τα Βαλκάνια.

Η επιχείρηση περιγράφηκε για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα σε ανάρτηση του Ctrl-Alt-Intel. Το Reuters εξέτασε τα πρωτογενή δεδομένα και δημοσιοποιεί για πρώτη φορά λεπτομέρειες για τις παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων των περίπου δέκα ευρωπαϊκών υπηρεσιών και αξιωματούχων που επηρεάστηκαν.

Σύμφωνα με το Ctrl-Alt-Intel, το λάθος αυτό προσέφερε μια σπάνια ευκαιρία να αποκαλυφθεί ο τρόπος λειτουργίας μιας ρωσικής κατασκοπευτικής εκστρατείας.

«Οι χάκερ έκαναν ένα τεράστιο επιχειρησιακό λάθος», ανέφερε η ομάδα. «Άφησαν την πόρτα τους ορθάνοιχτη».

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο, ενώ η Μόσχα αρνείται επανειλημμένα ότι εμπλέκεται σε επιθέσεις hacking κατά άλλων χωρών.

