Η ισραηλινή κυβέρνηση χαιρέτισε σήμερα τον διάλογο που άρχισε χθες στην Ουάσινγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, βλέποντας σε αυτόν μια ιστορική ευκαιρία για να τεθεί τέλος σε δεκαετίες ελέγχου του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

"Όσον αφορά τον ιστορικό διάλογο που άρχισε μεταξύ του κράτους του Ισραήλ και του Λιβάνου, πρόκειται "πράγματι για μια ιστορική ευκαιρία για τον τερματισμό δεκαετιών ελέγχου της Χεζμπολάχ στον Λίβανο", δήλωσε ο Νταβίντ Μενσέρ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης κατά τη διαδικτυακή ενημέρωση του Τύπου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ