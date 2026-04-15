Σε εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση προσαγωγής και προφυλάκισης Ελλήνων τουριστών στην Κωνσταντινούπολη, μετά το περιστατικό στην Αγία Σοφία, με τις ελληνικές αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SIGMA TV, οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με υποκίνηση μίσους και εχθρότητας, καθώς και προσβολής της κοινής γνώμης, μετά την ανάρτηση σημαίας με το σύνθημα «Ορθοδοξία ή Θάνατος».

Οι δύο προφυλακισμένοι κρατούνται σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα της Κωνσταντινούπολης.

Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι Αυστραλός και Έλληνας υπήκοος και ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη από την Αυστραλία για το Πάσχα, κρατείται στις φυλακές του Μάλτεπε στην ασιατική Κωνσταντινούπολη, ενώ η γυναίκα σε κρατητήρια του δικαστικού μεγάρου στο Μπακίρκιοι (Μακρυχώρι). Οι συνθήκες κράτησης περιγράφονται ως καλές, χωρίς ενδείξεις κινδύνου για την ασφάλειά τους.



Οι ελληνικές προξενικές αρχές έχουν κινητοποιηθεί από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας νομική συνδρομή στους κρατούμενους, αν και οι ίδιοι προτίμησαν τη δικαστική τους εκπροσώπηση από το δικηγόρο που όρισε το τουρκικό δικαστήριο.

Παράλληλα, βρίσκεται σε διαδικασία υποβολής αίτησης αποφυλάκισης από τους κρατουμένους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η ενημέρωση των ελληνικών αρχών γίνεται μέσω του Τούρκου δικηγόρου και του διερμηνέα, ενώ έχει κατατεθεί αίτημα για επίσκεψη από προξενικό λειτουργό την Παρασκευή.

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί δεκάδες φορές στο παρελθόν και συνήθως αντιμετωπίζονταν με διοικητικά μέτρα και απέλαση των εμπλεκομένων. Στην παρούσα περίπτωση, ωστόσο, η υπόθεση ακολουθεί δικαστική οδό, εξέλιξη που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, αποδίδεται τόσο στη φύση των κατηγοριών, όσο και στο περιεχόμενο της σημαίας.