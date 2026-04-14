Δύο Έλληνες τουρίστες συνελήφθησαν το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) στην Κωνσταντινούπολη γιατί άνοιξαν ελληνική σημαία με τον βυζαντινό αετό εντός της Αγίας Σοφίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο τους φέρεται να κρατούσαν μία σημαία που έγραφε «Ορθοδοξία ή Θάνατος» και να φώναζαν συνθήματα μέσα στον ιερό χώρο. Πρόκειται για μία γυναίκα με ελληνικό διαβατήριο και έναν άνδρα με διαβατήρια Ελλάδας και Αυστραλίας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, τα άτομα εισήλθαν στην Αγία Σοφία ως μέλη οργανωμένης εκδρομής. Αφού πέρασαν από ελέγχους ασφαλείας, μετακινήθηκαν στον επάνω όροφο της στοάς, ο οποίος είναι ανοιχτός για τους επισκέπτες.

Ayasofya'da bayrak açan 2 Yunan turist tutuklandı.

Τότε ένας από τους τουρίστες έβγαλε μια σημαία που είχε κρύψει μέσα στο μπουφάν του και την άνοιξε. Αφού πόζαρε για μια φωτογραφία, έδωσε τη σημαία σε άλλο άτομο της ομάδας, το οποίο πόζαρε με τη σειρά του. Το προσωπικό ασφαλείας αντιλήφθηκε γρήγορα την κατάσταση από τις κάμερες ασφαλείας και παρενέβη, ενώ ένα άλλο άτομο της ομάδας φαινόταν έτοιμο να κρατήσει την ίδια σημαία.

Σύμφωνα με αναφορές, η σημαία απεικόνιζε έναν δικέφαλο αετό μαζί με ένα γραπτό μήνυμα που έγραφε: «Ορθοδοξία ή θάνατος!»

Αργότερα παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης και συνελήφθησαν επίσημα με την κατηγορία της προσβολής τμήματος του κοινού.

Πηγή: Πρώτο Θέμα