Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ ή του Ισραήλ να αναγκάσουν το Ιράν να «παραδοθεί» είναι «καταδικασμένη σε αποτυχία και ο ιρανικός λαός δεν θα αποδεχτεί ποτέ μια τέτοια προσέγγιση».

Μιλώντας σε συνάντηση με αξιωματούχους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Τεχεράνης, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει πόλεμο ή αστάθεια.

Αντίθετα, ο πρόεδρος δήλωσε ότι «το Ιράν έχει πάντα τονίσει την ανάγκη για εποικοδομητικές συνομιλίες και αλληλεπιδράσεις με διάφορες χώρες».

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά την αναφορά του Τραμπ ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν στο Πακιστάν «μέσα στις επόμενες δύο ημέρες», αλλά η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη σχολιάσει.

Πηγή: ΕΡΤ