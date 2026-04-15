Μια εκτεταμένη μυστική έρευνα του BBC αποκαλύπτει την ύπαρξη «παράλληλης βιομηχανίας» νομικών συμβούλων και μεσαζόντων που, έναντι χιλιάδων λιρών, καθοδηγούν μετανάστες να υποβάλλουν ψευδείς αιτήσεις ασύλου, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως ομοφυλόφιλους. Σύμφωνα με τα ευρήματα, άτομα με ληγμένες φοιτητικές ή εργασιακές βίζες λαμβάνουν έτοιμα σενάρια, κατασκευασμένα αποδεικτικά στοιχεία –όπως φωτογραφίες, επιστολές και ιατρικά πιστοποιητικά– ακόμη και οδηγίες για το πώς να πείσουν τις αρχές κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων.

Η έρευνα του BBC καταγράφει περιπτώσεις όπου σύμβουλοι φέρονται να προσφέρουν «ολοκληρωμένα πακέτα» μέχρι και £7.000, διαβεβαιώνοντας για υψηλές πιθανότητες επιτυχίας, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι δραστηριοποιούνται για χρόνια σε τέτοιες πρακτικές. Παράλληλα, καταγράφονται περιστατικά κατασκευής ιατρικών ενδείξεων ή ακόμα και ψευδών προσωπικών σχέσεων, ώστε να ενισχυθούν οι αιτήσεις. Το φαινόμενο φαίνεται να αφορά σημαντικό ποσοστό αιτήσεων ασύλου, με τις βρετανικές αρχές να προειδοποιούν ότι πρόκειται για ποινικό αδίκημα και να διαμηνύουν ότι όσοι εντοπίζονται θα αντιμετωπίζουν αυστηρές συνέπειες.

Την ίδια ώρα, ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες πρακτικές υπονομεύουν το σύστημα και δυσχεραίνουν την αξιολόγηση των πραγματικά ευάλωτων αιτητών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η τεκμηρίωση βασίζεται σε προσωπικές αφηγήσεις και όχι σε αντικειμενικά στοιχεία.