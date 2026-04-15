Το δεξαμενόπλοιο «Rich Starry», στο οποίο έχουν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις λόγω διασυνδέσεων με το Ιράν, επέστρεψε στα Στενά του Ορμούζ σήμερα Τετάρτη (15 Απριλίου), καθώς δεν κατάφερε να παρακάμψει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ στα πλοία που προσεγγίζουν ιρανικά λιμάνια, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Το κινεζικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιο ήταν ένα από τα τουλάχιστον οκτώ πλοία που διέσχισαν τη θαλάσσια οδό την Τρίτη (14 Απριλίου), την πρώτη ημέρα του αμερικανικού αποκλεισμού. Έκανε αναστροφή περίπου στις 11:20 UTC την Τρίτη, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας. Μεταξύ των πλοίων και δεξαμενόπλοια επίσης συνδεδεμένα με το Ιράν, πουδιέσχισαν τα Στενά, όχι απαραίτητα παραβιάζοντας άμεσα τον αποκλεισμό, καθώς κάποια δεν κατευθύνονταν σε ιρανικά λιμάνια.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον αποκλεισμό την Κυριακή (12 Απριλίου), αφότου οι ειρηνευτικές συνομιλίες του Σαββατοκύριακου στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Το Rich Starry και η ιδιοκτήτρια εταιρεία η Shanghai Xuanrun Shipping Co, τέθηκαν υπό αμερικανικές κυρώσεις για τις συναλλαγές τους με το Ιράν. Η εταιρεία δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο.

