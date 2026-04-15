Η βρετανική εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη διαρροή στρατιωτικών εγγράφων, αναφέρει ότι το Ιράν χρησιμοποίησε κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο για να στοχοποιήσει αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Αεροδιαστημική Δύναμη του Σώματος των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) απέκτησε τον κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο στα τέλη του 2024, μετά την εκτόξευσή του στο διάστημα.

Πρόκειται για τον δορυφόρο TEE-01B, ή «Μάτι της Γης 1», ο οποίος κατασκευάστηκε από την Changguang για λογαριασμό της τεχνολογικής εταιρείας Beijing Mumei Xingkong.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλούνται οι Financial Times, ο TEE-01B παρείχε εικόνες με χρονική σήμανση, καθώς και ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες.

Οι πληροφορίες αυτές φέρονται να αξιοποιήθηκαν, τόσο πριν, όσο και μετά από ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους, ως εργαλείο για τον σχεδιασμό των πληγμάτων αλλά και ως βοήθεια στην αποτίμηση των ζημιών μετά τις επιθέσεις.

🛰️ New high-resolution imagery from Iran, made by Soar Atlas, appears to show damage at Bandar Imam Petrochemical Complex in Iran, the country’s largest petrochemical complex.



The latest comparison highlights possible impact points and damaged sections inside the facility.… pic.twitter.com/BY6NVHbyo8 — MizarVision Watcher (@MizarVision) April 9, 2026

Προηγούμενα δημοσιεύματα αναφέρονταν σε εικόνες ενισχυμένες με τεχνητή νοημοσύνη από την κινεζική εταιρεία MizarVision, που αξιοποίησε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Τα εργαλεία AI της MizarVision επιτρέπουν την αυτόματη αναγνώριση αεροσκαφών, ραντάρ και στρατευμάτων μέσα σε λίγα λεπτά, μειώνοντας τον χρόνο στοχοποίησης για επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Η κινεζική εταιρεία φέρεται να δημοσίευσε λεπτομερείς εικόνες με δεδομένα σήμανσης (tagging data) για βάσεις όπως η Prince Sultan Air Base στη Σαουδική Αραβία λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα του Reuters.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η χρήση εμπορικών «στρατηγικά ενισχυμένων» δεδομένων από την Κίνα θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές Αμερικανών στρατιωτών και συμμάχων.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ιράν ενδέχεται να χρησιμοποιεί και το κινεζικό σύστημα πλοήγησης BeiDou για την καθοδήγηση των όπλων του, μειώνοντας την εξάρτησή του από το ελεγχόμενο από τις ΗΠΑ GPS.

Ως απάντηση, η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από ιδιωτικές εταιρείες δορυφορικών εικόνων, όπως η Planet Labs, να σταματήσουν επ’ αόριστον τη διάθεση εικόνων από τη ζώνη των συγκρούσεων.

Πηγή: ΕΡΤ