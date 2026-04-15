Η εφημερίδα Haaretz ανέφερε, επικαλούμενη πηγές, ότι ο ισραηλινός στρατός εργάζεται για την εγκατάσταση πρόσθετων στρατιωτικών θέσεων στο νότιο Λίβανο, με σχέδια να διπλασιάσει τον αριθμό τους στην επόμενη φάση.

Η εφημερίδα ανέφερε, επικαλούμενη αξιωματικούς του ισραηλινού στρατού, ότι οι επιχειρησιακές μέθοδοι στον Λίβανο είναι παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι αξιωματικοί πρόσθεσαν ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποιούν κατεδαφίσεις σπιτιών στο νότιο Λίβανο, με στόχο την εκκαθάριση περιοχών και την επιβολή μιας ζώνης ασφαλείας.

Πηγή: ΕΡΤ