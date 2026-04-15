Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social στρέφεται εκ νέου κατά του Πάπα Λέοντα, ζητώντας να ενημερωθεί για την κατάσταση στο Ιράν.

«Θα μπορούσε κάποιος να ενημερώσει τον Πάπα Λέοντα ότι το Ιράν έχει σκοτώσει τουλάχιστον 42.000 αθώους, εντελώς άοπλους διαδηλωτές τους τελευταίους δύο μήνες και ότι το να αποκτήσει το Ιράν πυρηνική βόμβα είναι απολύτως απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!!!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

