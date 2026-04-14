Ένα σχέδιο για ευρύ συνασπισμό χωρών που θα βοηθήσουν στην απελευθέρωση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής πλοίων εκκαθάρισης ναρκών και άλλων στρατιωτικών σκαφών καταρτίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Ωστόσο, το σχέδιο θα τεθεί σε ισχύ μόνο μετά τον πόλεμο και μπορεί να αποκλείσει μία συγκεκριμένη χώρα: τις ΗΠΑ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τρίτη (14/4) ότι το σχέδιο αφορά μια διεθνή αμυντική αποστολή που δεν περιλαμβάνει τα «εμπόλεμα» μέρη, δηλαδή τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες που γνωρίζουν το σχέδιο λένε ότι τα ευρωπαϊκά πλοία δεν θα βρίσκονται υπό αμερικανική διοίκηση.

Πηγή: cnn.gr